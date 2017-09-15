Программная статья президента Казахстана Нурсултана Назарбаева «Рухани жаңғыру» является идейным направлением для качественного преобразования национальной духовности.





Модернизация общества невозможна без модернизации сознания, без учета опыта и возможностей человеческого капитала. Народ творит историю, народ живет и строит государство. Казахстан - многонациональное государство, в котором проживают представители более 130 национальностей. Каждый имеет право реализации своего культурного многообразия через деятельность этнокультурных объединений, фольклорные коллективы и многое другое. Как показывает опыт развития страны, за годы независимости выросло молодое поколение для которых государственная идентичность выступает на первое место. И это очень важно сохранять и поддерживать.





В условиях глобализации и крупных изменений в мире, важно сохранение национальной идентичности. А это значит - не делиться по этнической и региональной принадлежности, а осознавать себя, как часть единой нации. Это значит - гордиться историей своего края, своими земляками – героями и тружениками. Это не шаг назад, а взгляд в будущее.





Ассамблея народа Казахстана призвана активизировать работу по сохранению и популяризации национальной самобытности. Познание и уважение культур других народов даст возможность к пониманию окружающего мира, приведет к диалогу и сотрудничеству. Современное общество призвано идти по пути модернизации общественного сознания и в стране созданы для этого все условия.





Перед обществом стоит задача сохранить и приумножить духовные и культурные ценности через активизацию национальной истории, сакрализации культурного наследства, охрану и защиту историко-культурных памятником. Это дело не только государства, а всеобщее дело, желание сохранить для следующих поколений материальное и духовное наследие предков.



