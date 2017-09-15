Тайваньский конкурент Tesla представил кроссовер

Седан, прототип которого обозначается индексом TP-01, должен встать на конвейер «менее чем через два года» – то есть в 2019-м.

Тайваньский электромобильный стартап Thunder Power, дебютировавший на автошоу во Франкфурте два года назад с концептуальным седаном, вновь принял участие в той же выставке. На этот раз на автосалон привезли приближенный к серии прототип седана и соплатформенный кроссовер.





Модульная архитектура седана и кроссовера Thunder Power предполагает использование батареи емкостью в 125 киловатт-часов, которая обеспечит запас хода до 650 км по циклу NEDC, и электромоторов мощностью до 430 киловатт (589 л.с.). «Гоночная» многорычажная подвеска разработана в Италии, пространственная алюминиевая рама – в Германии.





Седан, прототип которого обозначается индексом TP-01, должен встать на конвейер «менее чем через два года» – то есть в 2019-м. Кроссовер, чей концепт назвали просто Thunder Power SUV “Future Vision”, появится позднее. При этом первым, судя по всему, выйдет вообще купе – Limited Edition TP-488C. Оно получит 488-киловаттную (664-сильную) установку, позволяющую развить 100 км/ч менее чем за 4 секунды и разогнаться до максимальных 250 км/ч (у седана – 240 км/ч). Запас хода составит те же 650 км, тираж модели ограничат 488 экземплярами.





Недавно Thunder Power открыла новый производственный центр в Китае и подписала соглашение о строительстве завода в Каталонии. Тем временем аффилированная с Thunder Power фирма Electric Power Technology договорилась об организации нового производства аккумуляторов на Тайване.



