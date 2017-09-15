В столичной полиции рассказали, сколько стоит превышение скорости

В пресс-службе ДВД Астаны напомнили, что с 15 сентября в городе сертифицированным оборудованием фото-и видеофиксации «Сергек» фиксируются нарушения Правил дорожного движения,

Полиция напоминает, что за превышение скорости по ст. 592 КРКоАП предусмотрено административное наказание в виде штрафа:





- на 10-20 км/ч (10 МРП – 22690 тг.);





- на 20-40 км/ч (15 МРП – 34035 тг.);





- свыше 40 км/ч (30 МРП- 68070 тг.).





За движение по выделенной полосе для общественного транспорта (Bus Lane), а также за пересечение стоп-линий по ст. 601 КРКоАП, где предусмотрено административное наказание в виде штрафа 3 МРП (6807 тенге).



