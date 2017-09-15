В столичной полиции рассказали, сколько стоит превышение скорости
15 сентября 2017, 16:36
Карта расположения камер фото и видеофиксации в Астане в электронном виде карта размещена на сайте www.citycams.kz.
В пресс-службе ДВД Астаны напомнили, что с 15 сентября в городе сертифицированным оборудованием фото-и видеофиксации «Сергек» фиксируются нарушения Правил дорожного движения, передает Zakon.kz.
Полиция напоминает, что за превышение скорости по ст. 592 КРКоАП предусмотрено административное наказание в виде штрафа:
- на 10-20 км/ч (10 МРП – 22690 тг.);
- на 20-40 км/ч (15 МРП – 34035 тг.);
- свыше 40 км/ч (30 МРП- 68070 тг.).
За движение по выделенной полосе для общественного транспорта (Bus Lane), а также за пересечение стоп-линий по ст. 601 КРКоАП, где предусмотрено административное наказание в виде штрафа 3 МРП (6807 тенге).
"Проводится большая работа в направлении детской безопасности: вблизи учебных заведений и детских садов ограничивается скорость движения на проезжей части до 40 км/час, установлены щиты со знаками ограничения скорости, нанесены соответствующие дорожные разметки. Данные участки взяты на особый контроль системой фото- и видеофиксации «Сергек»", - отметили в ДВД.
фото: motor.kz
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