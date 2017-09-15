В мире от недоедания страдают более 800 миллионов человек

Масштабы голода сокращались на протяжении десяти лет, но сегодня его рост обусловлен увеличением числа военных конфликтов и последствиями изменения климата, утверждается в объемном документе, который составили Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО), Всемирная продовольственная программа, Международный фонд сельскохозяйственного развития, Всемирная организация здравоохранения и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ). Их доклад впервые оценивает ситуацию с продовольственной безопасности в контексте планов ООН по ликвидации голода к 2030 году.

Распространенность недостаточного питания среди детей продолжает снижаться. На глобальном уровне за период с 2005 года доля детей, отстающих в росте, сократилась с 29,5 до 22,9%. В 2016 году все еще отставал в росте каждый четвертый ребенок – это 155 миллионов детей. В Африке, Южной Азии и Океании (без Австралии и Новой Зеландии) от задержки роста страдают до трети детей в возрасте до пяти лет. Жизни 52 миллионов, или 8%, детей угрожает истощение.





В то же время количество детей в возрасте до пяти лет, страдающих от избыточного веса, в 2016 году достигло 41 миллиона (6%), в то время как в 2005 году их доля составляла всего лишь 5 %.



