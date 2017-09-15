После теракта в лондонском метро госпитализировали 18 человек
15 сентября 2017, 16:44
Взрыв в метро произошел в час пик на станции Parsons Green на западе Лондона.
Восемнадцать человек госпитализированы после теракта в лондонском метро. Об этом заявила представитель службы "скорой помощи" Наташа Уиллс, сообщает РИА Новости.
"Мы можем подтвердить, что доставили в больницу 18 пациентов после инцидента на станции метро Parsons Green", — сказала она.
"Мы тесно работаем на месте с коллегами из Столичной полиции, Британской транспортной полиции, и лондонской пожарной службы, делаем все, чтобы пациенты получили медицинскую помощь как можно скорей", — отметила Уиллс.
Напомним, взрыв в метро произошел в час пик на станции Parsons Green на западе Лондона.
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Фото: © REUTERS / Kevin Coombs
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