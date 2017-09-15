В столичной полиции рассказали, сколько стоит превышение скорости

В пресс-службе ДВД Астаны напомнили, что с 15 сентября в городе сертифицированным оборудованием фото-и видеофиксации «Сергек» фиксируются нарушения Правил дорожного движения, передает Zakon.kz.

Полиция напоминает, что за превышение скорости по ст. 592 КРКоАП предусмотрено административное наказание в виде штрафа:

- на 10-20 км/ч (10 МРП - 22690 тг.);

- на 20-40 км/ч (15 МРП - 34035 тг.);

- свыше 40 км/ч (30 МРП- 68070 тг.).

За движение по выделенной полосе для общественного транспорта (Bus Lane), а также за пересечение стоп-линий по ст. 601 КРКоАП, где предусмотрено административное наказание в виде штрафа 3 МРП (6807 тенге).

«Проводится большая работа в направлении детской безопасности: вблизи учебных заведений и детских садов ограничивается скорость движения на проезжей части до 40 км/час, установлены щиты со знаками ограничения скорости, нанесены соответствующие дорожные разметки. Данные участки взяты на особый контроль системой фото- и видеофиксации «Сергек»«, - отметили в ДВД.