Взрыв в лондонском метро был осуществлен с помощью самодельной бомбы
15 сентября 2017, 17:00
Об этом заявил глава контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Марк Роули.
Взрыв на станции лондонского метро "Парсонс грин" был осуществлен с помощью самодельного взрывного устройства. Об этом заявил глава контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Марк Роули, сообщает РИА Новости.
"По нашим данным, было подорвано самодельное взрывное устройство", — сказал Роули.
Он призвал лондонцев, ставших свидетелями инцидента, помочь расследованию, и сообщить все, что им известно.
Взрыв на станции метро произошел в час пик на станции "Парсонс грин" на западе Лондона. Парсонс-грин – небогатый спальный район, где живет много иностранцев, студентов и небогатых британцев.
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Фото: © AP Photo / @RRIGS via AP
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