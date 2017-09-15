Взрыв в лондонском метро был осуществлен с помощью самодельной бомбы

Взрыв на станции лондонского метро "Парсонс грин" был осуществлен с помощью самодельного взрывного устройства. Об этом заявил глава контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Марк Роули

"По нашим данным, было подорвано самодельное взрывное устройство", — сказал Роули.





Он призвал лондонцев, ставших свидетелями инцидента, помочь расследованию, и сообщить все, что им известно.





Взрыв на станции метро произошел в час пик на станции "Парсонс грин" на западе Лондона. Парсонс-грин – небогатый спальный район, где живет много иностранцев, студентов и небогатых британцев.





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Фото: © AP Photo / @RRIGS via AP







