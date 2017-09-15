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Генпрокурор Венесуэлы заявил об угрозах убийством в свой адрес

15 сентября 2017, 17:09

По мнению генпрокурора, ответственность за хищение лежит в том числе на его предшественнице Луисе Ортеге Диас, смещенной с должности в начале августа.

Генеральному прокурору Венесуэлы Тареку Вильяму Саабу поступали угрозы из-за расследований дел о хищении бюджетных средств. Об этом, как передает ТАСС, он заявил на заседании Конституционной ассамблеи, которое транслировалось в эфире телеканала Venezolana de Televisión.

«После телеэфира я получил звонок, один из таких, когда не знаешь, кто звонит», — рассказал Сааб. По его словам, звонивший сказал ему, что если он будет продолжать расследование, касающееся нефтеносного пояса Ориноко, то его найдут мертвым.

Ранее Сааб сообщил, что Генпрокуратура расследует возможное хищение почти 200 миллионов долларов при заключении государственной нефтегазовой компанией Petroleos de Venezuela контрактов на разработку месторождений в бассейне реки Ориноко. По его словам, ведомство выявило, что как минимум 10 договоров были заключены с наценкой до 230 процентов.

По мнению генпрокурора, ответственность за хищение лежит в том числе на его предшественнице Луисе Ортеге Диас, смещенной с должности в начале августа. Как считает Сааб, она знала о нарушениях, но ничего не предпринимала.

Ортега Диас, выражавшая несогласие с действиями исполнительной власти, после отставки покинула территорию Венесуэлы, несмотря на судебный запрет. Верховный суд вызвал ее для дачи показаний по подозрению в совершении грубых нарушений при исполнении служебных обязанностей.

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