Иностранные инвесторы планируют построить в ЮКО солнечную электростанцию и выпускать электропанели

Об этом на встрече с акимом Южно-Казахстанской области Жансеитом Туймебаевым сообщил представитель компании «Джан Су Нью Энерджи Технолоджи» Ге Дженсон. В ходе встречи стороны обсудили вопросы строительства солнечной электростанции, мощностью 100 МВт. Согласно плану, солнечную электростанцию планируется построить на территории Отырарского района. Предприниматели, учитывая природно-климатические условия в Южно-Казахстанской области, где 300 дней в год стоит теплая погода, намерены вложить в данный проект 200 млн. долларов США.





«Мы планируем начать строительство в октябре месяце. После запуска станции, мы начнем проводить работы по сборке электромобилей. Оборудование для мотоциклов, работающих на электричестве планируют завозить из Китая, а сборку осуществлять здесь. В случае успешной реализации проекта, начнем сборку легковых автомобилей и общественного транспорта», - сказал господин Ге Дженсон.





Одно радует, что на реализацию проекта солнечной электростанции планируется привлечь местных молодых специалистов. По словам китайских предпринимателей, молодым энергетикам, которые примут участие в строительстве солнечной электростанции не составит труда запустить данный объект.





В свою очередь, глава региона поддержал данное предложение инвесторов и отметил, что со стороны местных властей будет выделен земельный участок и предоставят дополнительные льготы.





«Мне нравятся ваши проекты, так как климат нашего региона благоприятен для производства солнечной электроэнергии. Поэтому сторонам необходимо как можно быстрее реализовать данный проект. Мы готовы выделить земельный участок и оказать необходимую поддержку», - сказал Ж.Туймебаев.





Кроме того, китайские предприниматели намерены выпускать электропанели, тем самым поддержать принципы «Зеленой экономики».



