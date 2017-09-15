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Президент Республики Корея отдал приказ о повышении боеготовности вооруженных сил

15 сентября 2017, 17:35

Мун Чжэ Ин заявил, что "необходимо предпринять эффективные, жесткие меры для противодействия угрозам" со стороны КНДР

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин приказал военным страны повысить готовность к возможным новым провокациям со стороны КНДР после осуществленного ей в пятницу ракетного пуска. Об этом лидер страны заявил в пятницу в ходе заседания Совета национальной безопасности, передает ТАСС.

"Необходимо предпринять эффективные, жесткие меры для противодействия угрозам со стороны Северной Кореи", - подчеркнул Мун Чжэ Ин. Президент также призвал повысить готовность к возможному применению Пхеньяном биологического и химического оружия, а также вооружений, использующих электромагнитный импульс.

КНДР в пятницу провела очередной запуск баллистической ракеты, которая пролетела над северным японским островом Хоккайдо в сторону Тихого океана и упала примерно в 2 тыс. км к востоку от мыса Эримо. По данным южнокорейских военных, запуск был осуществлен из района Пхеньяна. Ракета пролетела около 3,7 тыс. км, а траектория ее полета достигала высоты 770 км.




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