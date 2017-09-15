В выходные дни в Казахстане будет тепло и без осадков
15 сентября 2017, 17:36
Прогноз погоды на 16-18 сентября.
В выходные дни погоду в Казахстане будет определять антициклон, с которым ожидается погода без осадков и повышение температуры воздуха, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".
В западной половине республики уже в прошедшие сутки температура была выше климатической нормы, а дневная температура повышалась до плюс 27…32ºС. В ближайшие двое суток повышение температуры ожидается и на остальной территории Казахстана.
Лишь в понедельник на крайнем севере и северо-востоке с прохождением атмосферного фронта местами пройдут кратковременные дожди.
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