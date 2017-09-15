В выходные дни в Казахстане будет тепло и без осадков

В выходные дни погоду в Казахстане будет определять антициклон, с которым ожидается погода без осадков и повышение температуры воздуха , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".





В западной половине республики уже в прошедшие сутки температура была выше климатической нормы, а дневная температура повышалась до плюс 27…32ºС. В ближайшие двое суток повышение температуры ожидается и на остальной территории Казахстана.





Лишь в понедельник на крайнем севере и северо-востоке с прохождением атмосферного фронта местами пройдут кратковременные дожди.



