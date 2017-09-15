Hyundai представила конкурента BMW 3-Series

Принадлежащий компании Hyundai премиальный бренд Genesis представил в Южной Корее свой третий и последний седан – Genesis G70.





Для G70 будут доступны три мотора на выбор: 2,0-литровая 252-сильная бензиновая турбочетверка (со спорт-пакетом отдача увеличивается до 255 л.с.), 2,2-литровый 202-сильный дизель и 3,3-литровый 370-сильный бензиновый V6. Последний устанавливается на модификацию G70 Sport, которая развивает 100 км/ч за 4,7 секунды и может разогнаться до 270 км/ч. Все эти агрегаты хорошо знакомы нам по другим моделям корейского автопроизводителя. Среди других технических особенностей, о которых рассказали в Genesis – система Launch Control, многорычажная задняя подвеска, механический самоблок и динамический контроль вектора тяги.





За комфорт и безопасность отвечают системы помощи при движении по шоссе, слежения за «слепыми» зонами и усталостью водителя; активный капот, поднимающий при столкновении с пешеходом; девять подушек безопасности в стандартной комплектации, технология распознавания голоса на основе искусственного интеллекта Kakao. В оснащение также вошли мультимедийный комплекс с восьмидюймовым тачскрином и поддержкой MirrorLink, Apple CarPlay и Android Auto и акустическая система Lexicon с 15 динамиками.



