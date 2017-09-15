Молодежь города Сарани поддержала инициативу перехода на латиницу

Реформа алфавита обусловлена историческими предпосылками и нацелена на повышение глобальной конкурентоспособности Казахстана.

В городе Сарань преимущества перехода на латиницу сегодня обсудили участники молодежной практики.





Так же в мероприятии приняли участие выпускники учебных заведений, направленные на молодежную практику. Присутствующие выразили уверенность в необходимости и правильности предложения главы государства Н.А.Назарбаева о переходе казахского алфавита на латиницу.





Было подчёркнуто, что реформа алфавита обусловлена историческими предпосылками и нацелена на повышение глобальной конкурентоспособности Казахстана, а также направлена на ускоренную интеграцию в мировое научно-образовательное, технологическое и коммуникационное пространство, укрепление национальной идентичности.





Фото: Отдел СМИ УВП Карагандинской области



