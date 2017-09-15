Молодежь города Сарани поддержала инициативу перехода на латиницу
15 сентября 2017, 17:51
Реформа алфавита обусловлена историческими предпосылками и нацелена на повышение глобальной конкурентоспособности Казахстана.
В городе Сарань преимущества перехода на латиницу сегодня обсудили участники молодежной практики.
Так же в мероприятии приняли участие выпускники учебных заведений, направленные на молодежную практику. Присутствующие выразили уверенность в необходимости и правильности предложения главы государства Н.А.Назарбаева о переходе казахского алфавита на латиницу.
Было подчёркнуто, что реформа алфавита обусловлена историческими предпосылками и нацелена на повышение глобальной конкурентоспособности Казахстана, а также направлена на ускоренную интеграцию в мировое научно-образовательное, технологическое и коммуникационное пространство, укрепление национальной идентичности.
Фото: Отдел СМИ УВП Карагандинской области
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4878282-8b38138c5437bc2d5923750437eea3c1
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...