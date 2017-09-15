Задержанных по делу экс-главы Комитета фармации подозревают во взятках в 10-12 тысяч долларов

Был установлен ряд фармкампаний - «Зерде», «Балабиева и К», «ВиваТэк ЛТД» и другие, получавших сертификаты таким незаконным путем.

Бывшего и.о. председателя Комитета фармации Министерства здравоохранения РК Ларису Пак и других лиц, проходящих по уголовному делу, подозревают в незаконной выдаче сертификатов о надлежащей дистрибьюторской практике за получение взяток в размере от 10 до 12 тыс. долларов США, передает передает МИА «Казинформ» со ссылкой на руководителя Национального бюро по противодействию коррупции Талгата Татубаева.





«Большие коррупционные риски имеются в сфере сертификации медицинских услуг. В целях обеспечения контроля за качеством на рынке лекарственных средств, для фармкомпаний установлены стандарты, гарантирующие их надлежащее хранение, транспортировку и реализацию. В подтверждение соблюдения этих стандартов Комитетом фармации выдаются соответствующие сертификаты», - сказал Талгат Татубаев на заседании Комиссии при Президенте РК по противодействию коррупции. Однако эта функция должностными лицами используется в корыстных целях, считает он.





«В этом мы убедились в результате раскрытия коррупционной схемы, действовавшей в данном Комитете (фармации - Казинформ). Несмотря на существенные отклонения от установленных стандартов, его должностные лица такие сертификаты выдавали за незаконные вознаграждения», - подчеркнул глава Нацбюро.





«Сейчас к уголовной ответственности привлекаются бывший председатель комитета Пак, руководитель департамента фармации Павлодарской области Кажинова, начальник отдела департамента фармации Южно-Казахстанской области Имамходжаев, которые за незаконную выдачу сертификатов о надлежащей дистрибьюторской практике получали взятки от 10 до 12 тыс. долларов США. Все они с санкции суда арестованы», - уточнил Талгат Татубаев.





Был установлен ряд фармкампаний - «Зерде», «Балабиева и К», «ВиваТэк ЛТД» и другие, получавших сертификаты таким незаконным путем.





«Это яркий пример тому, когда официальные документы, призванные подтверждать качество товара, становятся легкодоступной формальностью. В результате это приводит к вопиющим фактам несоблюдения условий хранения и доставки медикаментов, ставя под угрозу здоровье и безопасность граждан. К примеру, в Южно-Казахстанской области на складах компании «Балабиева и К» установлено ненадлежащее хранение препарата «Роноцид», предназначенного для лечения инсульта», - рассказал он.





Между тем¸ при погодных условиях в +50 градусов этот препарат хранился с грубейшими нарушениями температурного режима, в результате чего оказался не пригодным к использованию.





«Аналогично ненадлежащим образом, а именно в коридоре, хранилось детское питание. Последствия от такого произвола могут быть самыми печальными», - отметил глава Нацбюро.





Напомним, 3 июля 2017 года антикоррупционной службой за неоднократное получение взяток на общую сумму более 10 млн тенге задержаны и.о. председателя Комитета фармации Министерства здравоохранения Л.Ю. Пак, руководитель департамента фармации по Павлодарской области З.Ш. Кажинова, главный специалист Комитета фармации по Южно-Казахстанской области П.Т. Имамходжаев, главный эксперт Комитета фармации Д.К. Ибраева. Незаконные вознаграждения вышеуказанные лица получали за выдачу сертификатов надлежащей производственной и дистрибьютерской практики.





Кроме того, за дачу взятки задержана исполнительный директор ТОО «НПО «Зерде» Э.М. Жузбаева. Кроме того, указанные должностные лица наряду с получением взяток подозреваются в совершении хищения бюджетных средств путем завышения стоимости медицинских препаратов, закупаемых в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. С санкции суда Пак, Кажинова, Имамходжаев и Жузбаева были заключены под стражу, Ибраева была помещена под домашний арест.