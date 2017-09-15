В Атырау в рамках программы «Рухани жаңғыру» стартовал проект «Ценный подарок»
15 сентября 2017, 17:53
В целом по области в данной акции приняли участие 6000 человек.
В рамках программы «Рухани жаңғыру» в Атырауской области состоялась презентация проекта «Ценный подарок». Цель проекта – пополнение спонсорами книжного фонда школьных библиотек, состоялась акция по передаче книг молодежи.
Акция получилась широкомасштабной, так как в ней приняли участие 192 общеобразовательных школ, 25 профессионально-технических образовательных учреждений. Особый интерес и активность в этой акции проявили учащиеся и студенты.
Особенно интересно и масштабно эта акция прошла в школе №33 мкр. Сарыкамыс г.Атырау. На это мероприятие были приглашены старожилы аула Сарыкамыс, родители, предприниматели, ученые АГУ им.Х.Досмухамедова, специалисты областного акимата и областного управления образования.
Представители Экспертного совета проектного офиса «Рухани жаңғыру», АГУ им.Х.Досмухамедова, родители, педагоги и предприниматели передали в дар школьной библиотеке очень интересные и ценные книжные издания.
В целом по области в данной акции приняли участие 6000 человек, в числе которых родители, педагоги, школьники, студенты, молодежь.
Фото: УВП Атырау
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