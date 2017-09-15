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СМИ: на месте взрыва в лондонском метро могли быть дети

15 сентября 2017, 17:57

Взрыв произошел в пятницу в час пик на станции метро Parsons Green на западе Лондона.

На месте взрыва в лондонском метро, в результате которого пострадали 22 человека, могли быть дети, сообщает телеканал ria.ru .

"Я видел несколько школьников в очень подавленном состоянии", — заявил один из очевидцев, добавив, что видел, как их эвакуировали со станции.
Взрыв произошел в пятницу в час пик на станции метро Parsons Green на западе Лондона. Парсонс грин — спальный район, где живет много иностранцев и студентов. По данным медиков, в результате теракта пострадали 22 человека. Погибших нет.




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