СМИ: на месте взрыва в лондонском метро могли быть дети

"Я видел несколько школьников в очень подавленном состоянии", — заявил один из очевидцев, добавив, что видел, как их эвакуировали со станции.

Взрыв произошел в пятницу в час пик на станции метро Parsons Green на западе Лондона. Парсонс грин — спальный район, где живет много иностранцев и студентов. По данным медиков, в результате теракта пострадали 22 человека. Погибших нет.







