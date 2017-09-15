На Экибастузской ГРЭС-2 продолжат строительство третьего энергоблока
15 сентября 2017, 18:02
Установка третьего энергоблока на станции –наша давняя мечта, - заявил аким Павлодарской области.
Проект установки третьего энергоблока на Экибастузской станции прописан в меморандуме, заключенном между акиматом Павлодарской области и АО «Самрук-Энерго», передает корреспондент pavlodarnews.kz.
Документ, подписанный главой региона Булатом Бакауовым и руководителем акционерного общества Алмасадамом Саткалиевым, предусматривает сотрудничество в реализации сразу нескольких проектов. Это в том числе внедрение циклично-поточной технологии добычи, дробления, усреднения и транспортировки угля на разрезе «Богатырь»,а также расширение и реконструкция Экибастузской ГРЭС-2 с установкой энергоблока №3.
- Установка третьего энергоблока на станции –наша давняя мечта, - заявил аким Павлодарской области.- Мы несколько лет работаем над этим вопросом, некоторые работы выполнены, кое-какое оборудование уже изготовлено, поэтому остается только начать. Это проект очень емкий в плане инвестиций и его реализация займет не менее двух лет.
Глава региона выразил надежду на то, что этот проект даст импульс развитию поселка Солнечный. Сегодня в небольшом населенном пункте в пригороде Экибастуза есть несколько простаивающих домов, которые в рамках строительства и работы нового энергоблока могли бы заселить работники ГРЭС-2.
Также в подписанном меморандуме говорится о работе по снижению воздействия на окружающую среду. В данном случае речь идет о снижении выбросов благодаря технологии утилизации золошлаковых отходов. Кроме того, по словам АлмасадамаСаткалиева,АО «Самрук-Энерго» предусматривает возможность расширения рынков и увеличения валового регионального продуктав рамках проекта обогащения экибастузских углей.
Адиль Аскеров
Фото Валерия Бугаева
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