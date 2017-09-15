На Экибастузской ГРЭС-2 продолжат строительство третьего энергоблока

Документ, подписанный главой региона Булатом Бакауовым и руководителем акционерного общества Алмасадамом Саткалиевым, предусматривает сотрудничество в реализации сразу нескольких проектов. Это в том числе внедрение циклично-поточной технологии добычи, дробления, усреднения и транспортировки угля на разрезе «Богатырь»,а также расширение и реконструкция Экибастузской ГРЭС-2 с установкой энергоблока №3.

- Установка третьего энергоблока на станции –наша давняя мечта, - заявил аким Павлодарской области.- Мы несколько лет работаем над этим вопросом, некоторые работы выполнены, кое-какое оборудование уже изготовлено, поэтому остается только начать. Это проект очень емкий в плане инвестиций и его реализация займет не менее двух лет.





Глава региона выразил надежду на то, что этот проект даст импульс развитию поселка Солнечный. Сегодня в небольшом населенном пункте в пригороде Экибастуза есть несколько простаивающих домов, которые в рамках строительства и работы нового энергоблока могли бы заселить работники ГРЭС-2.