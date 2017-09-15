Оценка эффективности деятельности государственных органов: от создания к результатам

Оценка – это не разовая кампания, что она проходит каждый год, неизбежно и по четким критериям.

В середине 2000-х годов фокусом административной реформы в Казахстане стала адаптация и последующее внедрение практик «Good Governance». Понятие «Good Governance» или «Эффективное государственное управление» предполагает, что все государственные ведомства можно рассматривать не как часть бюрократической махины, а как отдельные организации, нацеленные на достижение различных целей в деле развития страны.





В 2007 году в своем Послании президент Казахстана одной из основных задач развития определил «ускоренное проведение административной реформы с учётом международной практики» с целью создания «компактного и профессионального Правительства».





В последовавшем Указе президента «О мерах по модернизации системы госуправления» приоритеты административной реформы уже конкретизировались:





качественное совершенствование процессов и процедур государственного управления, а также предоставления государственных услуг;

повышение профессионализма, эффективности деятельности и координации государственного аппарата.

Одной из основ эффективной системы госуправления должна была стать комплексная оценка эффективности деятельности государственных органов управления. При создании собственной системы оценки работы госаппарата Казахстану приходилось учитывать множество факторов. Например, на тот момент в госорганах не было практически никакого опыта проведения внешней оценки и как таковой культуры самой оценки.





Чиновники не понимали, что оценка – это не инструмент наказания, что ее задача – в улучшении работы

Другим важным вопросом была выработка самого определения «эффективность работы государственного органа»: в чем она выражалась, как можно оценивать эффективность совершенно разных ведомств и получать сопоставимые результаты? По итогам анализа международного опыта казахстанская модель была сформирована на основе действующих систем оценки Канады, Великобритании, США, Южной Кореи и других стран.





Внедрение





Официально Система оценки эффективности деятельности государственных органов была введена в действие в 2010 году. В первый год работы Системы оценки была проведена пилотная оценка только трех госорганов:





акимата Акмолинской области,

Агентства по регулированию естественных монополий и

Министерства труда и социальной защиты населения.

После пилотной оценки, доработки методологии и процедур оценивания, в 2011 году оценивались уже 40 госорганов. На сегодняшний день оценку проходят 14 областных акиматов, акиматы городов Астана и Алматы, а также 15 центральных госорганов (министерства и агентство).





За шесть лет своей работы оценка состоялась именно как целостная система. Сформирован постоянный график оценивания и соответствующие ему потоки данных, выработана комплексная методология, сложились все ключевые процедуры оценивания: от подготовки заключения, обжалования результатов до их обсуждения и ввода в действие выработанных рекомендаций (пост-аудит).





Как работает оценка?





Методология Системы оценки складывается следующим образом.





Указ Президента № 954 определяет основные элементы методологии – блоки Системы оценки и направления внутри них. Каждое направление, например «Управление персоналом», «Качество оказания государственных услуг» или «Открытое правительство» – это отдельный индикатор эффективности работы государственного органа.





Детально методология описывает набор критериев и порядок расчета в Методиках по каждому блоку оценки. Критерии оценки очень динамичны: изменения вносятся в методики оценки практически каждый год. Так, к примеру, к 2015 году все государственные органы разработали стандарты оказания 100% государственных услуг, и оценка по такому критерию была прекращена. Были внедрены новые критерии, оценивающие степень автоматизации госуслуг (перевод в электронный формат), уровень оптимизации процессов оказания госуслуг (сокращение сроков оказания и запрашиваемых у населения документов) и др. Изменился фокус оценки и в вопросе применения информационных технологий, их интеграции между собой, что также необходимо для качественного оказания госуслуг населению.





К 2016 году количество ведомственных информационных систем составило 274 единицы, и уровень их связанности между собой достиг 95%. С учетом этого, критерий также был исключен из оценки, теперь основное внимание будет уделяться качеству их использования. Такая подвижность методик позволяет Системе оценки быть гибче и быстрее реагировать на реформы в сфере госуправления.

В самом общем плане Система оценки отражает общий прогресс административной реформы. В первые годы благодаря оценке государственные органы упорядочивали свои внутренние процессы. Например, в тот период от них требовалось внедрить стратегические планы, и через свои критерии Система оценки оценивала, насколько качественно госорган разрабатывает документы, насколько точно и корректно он планирует показатели своей работы и каков уровень достижения показателей по итогам года. Оценке подвергались процедуры управления персоналом и оказания государственных услуг, внедрения электронного документооборота, интеграции баз данных и развития электронного правительства. То есть, через свои критерии оценки эта Система заставляла государственные органы улучшать работу и в то же время поддерживала ключевые реформы модернизации госуправления

Обновления системы оценки

В этом году оценка была проведена по новой методологической модели. Новая модель отказалась от оценки многих процедур и сфокусировалась на двух аспектах: оценка результатов и поддержка ключевых реформ госуправления. При этом результатом работы государственного органа должны рассматриваться как достижение каких-то стратегических показателей, так и оказание услуг гражданам. По этой логике двумя главными блоками оценки стали

Достижение стратегических целей и показателей бюджетных программ, Взаимодействие с гражданами.





Эти два блока дают по 45% от итогового балла оценки для каждого госоргана. Ключевые процессные показатели, без которых невозможна эффективная работа госоргана, оцениваются в блоке «Организационное развитие» и дают 10% от итогового балла.

Первый блок оценивает, как государственный орган достиг выполнения поставленных на год задач стратегического характера, как он при этом освоил и использовал средства бюджетных программ. Впервые в этом году во всех министерствах также оценивалась связь между целями стратегического планирования и бюджетом. Установление такой связи – это первый серьезный шаг к внедрению «результативного» бюджета, когда возможно оценивать эффект от расходования бюджетных средств.





Второй блок «Взаимодействие с гражданами» поддерживает ориентацию госорганов на удовлетворение потребностей граждан. Оценивается то, насколько качественно и в срок госорган оказывает услуги, насколько качественно и в полной мере он рассматривает и удовлетворяет обращения граждан, а также оценивается большой пласт работы по «открытости» государственного органа: сколько и какие открытые данные он публикует, как поддерживает диалог с гражданами (сайт, блоги, опросы, пресс-конференции), насколько полно он раскрывает бюджетную информацию и публикует ли для обсуждения законопроекты. В рамках оценки проводится общественный мониторинг качества оказанных услуг населению через анонимные опросы.

Блок «Организационное развитие» оценивает те факторы, которые определяют эффективность госоргана как организации, в нем оцениваются управление персоналом госоргана, а также то, насколько полно и эффективно государственный орган использует в работе информационные системы, насколько они интегрированы с электронным правительством. В рамках этого блока проводится анонимный опрос государственных служащих для получения обратной связи об их мотивации и управленческих практиках в государственном органе, уровне нагрузки, удовлетворенности условиями и оплатой труда. В этом году опрос охватил 27 000 государственных служащих, а сейчас проводится работа по автоматизации опроса, и в скором времени все госслужащие раз в год будут участвовать в оценке.

Общий эффект модернизации управления

Самым непосредственным эффектом оценки стала новая для государственных органов возможность увидеть собственную четкую «карту эффективности» и сравнить себя с другими государственными органами. Такой элемент конкуренции стал хорошей мотивацией разбираться с проблемами и оптимизировать работу для многих из оцениваемых министерств и акиматов.

Также осознание того, что оценка – это не разовая кампания, что она проходит каждый год, неизбежно и по четким критериям, дает хороший дисциплинирующий результат На более высоком уровне, Система оценки позволяет поддерживать реформы и отслеживать прогресс по их реализации. Когда-то такая реформа проводилась в сфере оказания государственных услуг.

В 2013 году с принятием Закона «О государственных услугах» государство определило новую для себя роль услугодателя. Проблем в данной сфере было много:

оказание услуг занимало много времени, от населения требовался большой объем документов в бумажном виде, часто затягивались сроки.

При этом большинство государственных услуг не были структурированы, не было четких стандартов и регламентов их оказания, не были обозначены сроки и исполнители.

Все эти проблемы легли в основу методологии оценки оказания государственных услуг, от внесения услуг в Реестр, разработки стандартов, автоматизации и передачи их в центры обслуживания населения, до подсчета сроков и документов, необходимых для получения услуг.

Сейчас результаты оценки четко демонстрируют, какую огромную работу проделали госорганы.

В 2016 году количество услуг, включенных в Реестр и получивших статус «государственных», увеличилось более чем в 3 раза (их сегодня 723) По каждой госуслуге Реестра приняты стандарты и регламенты. 414 видов госуслуг автоматизированы и предоставляются в электронном виде. 75% видов госуслуг (548 из 723 по Реестру) стали доступны населению через Государственную корпорацию «Правительство для граждан» и ЦОНы.

За 7 лет количество нарушений сроков оказания госуслуг снизилось в 46 раз (с 494,6 до 10,7 тысяч) В целом же общий эффект от модернизации государственного управления, частью которого является и Система оценки, можно выразить через простой показатель объема жалоб и обращений граждан. В 2007 году в госорганы поступило более 23 млн жалоб и заявлений от граждан. По мере реализации административной реформы количество обращений граждан снизилось в 2 раза в 2013 году (до 10,8 млн.), а в 2016 – более чем в 18 раз (с 23 до 1,3 млн.).

На данный момент Система оценки активно поддерживает реформу по повышению открытости деятельности госорганов.

Для этого был разработан ряд критериев:

активность госорганов при публикации проектов бюджетных программ и отчетов об их реализации; проектов нормативно-правовых актов для публичного обсуждения; статистической информации, сигнализирующей об эффективности их деятельности. Дополнительно оценивается качество обратной связи: ответы на запросы каких-либо данных со стороны граждан, реакция на обращения в блоге руководителей госорганов. Как показали итоги за 2016 год, госорганам предстоит еще много работы для достижения открытости в работе, а значит, перед Системой оценки стоят новые серьезные задачи.



