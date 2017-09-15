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Исекешев: «ЭКСПО-2017» стала мощным драйвером развития всех сфер экономики Астаны

15 сентября 2017, 18:35

Наша столица, благодаря «ЭКСПО-2017», преобразилась и стала развиваться еще более динамично.

Аким Астаны выразил благодарность всем сотрудникам, которые были задействованы в подготовке и проведении выставки, передает медиацентр столичного акимата.

Завершившаяся международная специализированная выставка «Астана ЭКСПО-2017» стала важнейшим и одним из самых успешных стратегических проектов в истории Казахстана, заявил аким Астаны Асет Исекешев в пятницу на торжественной церемонии награждения лучших сотрудников, задействованных в организации и проведении международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017».

«Выставка «ЭКСПО-2017» стала дополнительным мощным драйвером развития всех сфер экономики, подъема туристической отрасли и, безусловно, одним из самых эффективных имиджевых проектов всей нашей страны на мировой арене. Наша столица, благодаря «ЭКСПО-2017», преобразилась и стала развиваться еще более динамично», - отметил А.Исекешев.

«Сегодня, подводя итоги, хочу выразить огромную благодарность всем сотрудникам, которые на протяжении трех месяцев блестяще выполняли свою работу на высоком профессиональном уровне, а это более 5 тысяч человек – строители, энергетики, озеленители, артисты, сотрудники правоохранительных органов, медработники, спасатели, волонтеры и другие», - подчеркнул А.Исекешев.

Фото: astana.gov.kz

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