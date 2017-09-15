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Трамп после взрыва в Лондоне снова призвал ужесточить миграционную политику

15 сентября 2017, 18:49

Трамп также заявил, что за взрывом в британской столице стоят «опасные сумасшедшие», о которых знала лондонская полиция.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал взрыв на станции в лондонском метро. По его словам, произошедшее лишний раз доказывает необходимость ужесточить правила въезда в США, передает Росбалт.

«Ограничения на въезд в США должны стать более широкими, жесткими и конкретными», — написал американский лидер в своем Twitter.

Трамп также заявил, что за взрывом в британской столице стоят «опасные сумасшедшие», о которых знала лондонская полиция. Он призвал «действовать на опережение» и сурово наказывать террористов и экстремистов.

На текущей неделе Верховный суд США снял ограничения, наложенные на иммиграционный закон Трамп. Указ запрещает гражданам Сирии, Судана, Ирана, Ливии, Сомали и Йемена въезжать в страну без визы или вида на жительство.

По последним данным, при взрыве в лондонской подземке пострадали 22 человека. Предварительная версия произошедшего — теракт.

Фото: www.macdigger.ru

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