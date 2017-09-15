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Хештег #latyn соберет все предложения по переходу на латиницу

15 сентября 2017, 19:12

Сейчас идет активное обсуждение варианта казахского алфавита.

На новом сайте «Рухани жаңғыру», который был сегодня презентован на пресс-конференции в СЦК, можно оставить свои предложения по переходу казахского алфавита на латиницу, передает BNews.kz.

Напомним, инициативу о переводе алфавита на латиницу озвучил Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» и сейчас идет активное обсуждение варианта казахского алфавита, предложенного в начале недели в Парламенте.

По словам председателя правления АО «Казконтент» Евгения Кочетова, для того, чтобы результаты обсуждения получились максимально объективными, мы предлагаем интернет пользователям принять в нем активное участие.

«В разделе «Переход алфавита на латиницу» у нас существует форма обратной связи, в которой вы можете оставить любые свои предложения и вопросы касательно нового алфавита», - пояснил Евгений Кочетов во время пресс-конференции в СЦК.

Спикер также отметил, что пользователи социальных сетей также могут оставить свои предложения и вопросы.

«Неважно, в какой сети вы сидите: ВКонтакте, Инстаграм или же Фейсбук. В своем посте вам достаточно поставить хештег #latyn», - пояснил Кочетов.
На сайте «Рухани жаңғыру» члены рабочей группы, а также представители Института языкознания будут давать разъяснения. При этом предложения, поступившие на сайт, будут учитываться в дальнейшей работе.

Как сообщалось ранее информационный ресурс включает в себя шесть основных блоков по каждому из направлений программной статьи. Запуск проекта будет проходит в несколько этапов, а контент наполняться по мере реализации каждого из направлений.

Фото: techhive.com

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