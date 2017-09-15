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Мэр Лондона прокомментировал теракт в метрополитене

15 сентября 2017, 19:18

Он призвал жителей «сохранять спокойствие и бдительность».

Мэр британской столицы Садик Хан выступил с осуждением сегодняшней атаки в метро, передает Росбалт.

«Мы категорически осуждаем ужасных людей, которые пытаются нас терроризировать… Лондон в очередной раз докажет, что террористы никогда не смогут запугать или победить нас», — написал градоначальник в своем Facebook.

Хан подчеркнул, что следит за расследованием теракта, и призвал жителей «сохранять спокойствие и бдительность».

Взрыв на станции «Парсонс Грин» в подземке Лондона прогремел в пятницу утром. Согласно последним данным, пострадали 22 человека. По словам очевидцев, взорвался пластиковый контейнер в сумке.

Правоохранители заявили, что бомба была самодельной. По непотвержденной информации, после этого инцидента на станции нашли еще одну неразорвавшуюся бомбу.

На фото: реакция на теракт в Лондоне — изображение с надписью «Мы не боимся»

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