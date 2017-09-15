Мэр Лондона прокомментировал теракт в метрополитене

Он призвал жителей «сохранять спокойствие и бдительность».

Мэр британской столицы Садик Хан выступил с осуждением сегодняшней атаки в метро , передает , передает Росбалт





«Мы категорически осуждаем ужасных людей, которые пытаются нас терроризировать… Лондон в очередной раз докажет, что террористы никогда не смогут запугать или победить нас», — написал градоначальник в своем Facebook.





Хан подчеркнул, что следит за расследованием теракта, и призвал жителей «сохранять спокойствие и бдительность».





Взрыв на станции «Парсонс Грин» в подземке Лондона прогремел в пятницу утром. Согласно последним данным, пострадали 22 человека. По словам очевидцев, взорвался пластиковый контейнер в сумке.





Правоохранители заявили, что бомба была самодельной. По непотвержденной информации, после этого инцидента на станции нашли еще одну неразорвавшуюся бомбу.



