Мэр Лондона прокомментировал теракт в метрополитене
15 сентября 2017, 19:18
Он призвал жителей «сохранять спокойствие и бдительность».
Мэр британской столицы Садик Хан выступил с осуждением сегодняшней атаки в метро, передает Росбалт.
«Мы категорически осуждаем ужасных людей, которые пытаются нас терроризировать… Лондон в очередной раз докажет, что террористы никогда не смогут запугать или победить нас», — написал градоначальник в своем Facebook.
Хан подчеркнул, что следит за расследованием теракта, и призвал жителей «сохранять спокойствие и бдительность».
Взрыв на станции «Парсонс Грин» в подземке Лондона прогремел в пятницу утром. Согласно последним данным, пострадали 22 человека. По словам очевидцев, взорвался пластиковый контейнер в сумке.
Правоохранители заявили, что бомба была самодельной. По непотвержденной информации, после этого инцидента на станции нашли еще одну неразорвавшуюся бомбу.
На фото: реакция на теракт в Лондоне — изображение с надписью «Мы не боимся»
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4878295-425ed974e8ecec05ce45f5c8f9bd2ce3
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...