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Стали известны подробности зверского убийства в ВКО

15 сентября 2017, 19:24

Двое мужчин убиты, женщина ранена, задержаны трое подозреваемых.

В минувшее воскресенье в селе Кокпекты было совершено особо тяжкое и циничное по своему характеру преступление. Налетчики ворвались в дом предпринимателя, застрелили главу семейства, серьезно ранили его супругу, а позже убили пожилого отца. Чтобы найти как можно больше ценностей, домочадцев пытали. В надежде уничтожить улики преступники подожгли дом, в котором оставались связанные женщины и дети! Об этом пишет YK-news.kz

Налет был предпринят в ночь с 10 на 11 сентября 2017 года.

"Неизвестные ворвались в частный дом, выстрелили из огнестрельного оружия в хозяина дома и нанесли телесные повреждения его родственнику, — значится в официальном сообщении пресс-службы ДВД ВКО. — От полученных ранений один мужчина погиб на месте, второй скончался в больнице. Злоумышленники связали находившихся в доме двух женщин, похитили свыше одного миллиона тенге и скрылись".

Для раскрытия преступления была создана специальная оперативно-следственная группа из числа наиболее подготовленных сотрудников полиции.

— В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержаны трое подозреваемых, — добавили в ДВД ВКО. — Все задержанные — жители Кокпектинского района 1990 — 1991 годов рождения. В настоящий момент они водворены в изолятор временного содержания.

Фото: www.diapazon.kz

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