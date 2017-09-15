В Нацбанке РК рассказали об инфляционных процессах в августе

Инфляция за 8 месяцев года сложилась на уровне 3,9%.

По официальным данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан в августе инфляция в месячном выражении составила 0,1%. Накопленная инфляция за 8 месяцев года сложилась на уровне 3,9% и остается ниже показателя аналогичного периода предыдущего года (5,4%) , передает пресс-служба НБ РК.





Годовая инфляция в августе замедлилась до 7% и находится в середине целевого коридора Национального Банка на 2017 год 6-8% . Замедление инфляции обусловлено в большей степени снижением цен на продовольственные товары, в том числе на плодоовощную продукцию. При этом, несмотря на более существенное сезонное падение цен на данную категорию, чем в предыдущем году, темпы колебаний остаются неравномерными в разрезе товаров.





Показатель базовой инфляции в годовом выражении сохранился на уровне 6,7%.





Результаты опроса, проведенного в августе, отражают стабильность инфляционных ожиданий населения на краткосрочном горизонте с некоторыми вариациями в распределении ответов респондентов.





Среди тех, кто отмечает рост цен за последний месяц, уменьшилась доля оценивающих его как сильный (с 33% до 29%). В восприятии населением инфляции за последние 12 месяцев увеличилась доля оценивающих рост цен как более медленный.





Ожидания по росту цен в следующем месяце носят умеренный характер (46% респондентов), а по изменению цен в ближайший год предполагается сохранение темпов роста на текущем уровне (доля в ответах – 38%).





В августе 2017 года количественная оценка инфляции на год вперед (инфляционные ожидания), рассчитываемая по данным ответов на вопрос «Как, по Вашему мнению, в целом изменятся цены в следующие 12 месяцев?», продолжает находиться внутри целевого коридора на 2018 год (5-7%) и составляет 6,5%.



