Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Педагоги Алматы обсудили переход на латиницу

15 сентября 2017, 20:02

Мы должны всем разъяснить о потребности, о необходимости, о своевременности перехода на латиницу – Азисханов.

15 сентября в Алматы состоялось расширенное заседание работников сферы образования по обсуждению перехода казахского языка на латиницу, сообщает Zakon.kz.

В заседании приняли участие видные деятели образования – ветераны педагогического труда Миразова Аягуль Тореевна, Азисханов Жантлеу Нуршаевич, директор школы-лицея №71 Кулик Светлана Николаевна и другие.

Президент ассоциации колледжей Алматы Жантлеу Азисханов в своем выступлении сообщил, что встретил в социальных сетях большое количество вопросов о переходе на латиницу и отрицательных отзывов.

По его словам, никакой неразберихи в смене алфавита быть не должно. Для этого он призвал своих коллег разъяснять людям этот вопрос.

«Мы должны всем объяснить, разъяснить каждому родителю. Ходить по квартирам, по домам, в автобусах, где бы мы с вами не находились, мы должны всем разъяснить о потребности, о необходимости, о своевременности перехода на латиницу», - сказал Азисханов.

Он напомнил, что латинский вариант казахского алфавита обсуждался еще со времен обретения независимости Казахстана. Первыми на латиницу перешли Узбекистан и Азербайджан. Однако, по его словам, благодаря политике Назарбаева, Казахстан не стал менять алфавит «с наскока», нужно было время.

Жантлеу Азисханов также затронул вопрос и об учебниках на латинице.

«На сегодняшний день работает академия, институты, все буквально наши умы мобилизованы для подготовки учебников на латинице», - отметил он.
Азисханов предупредил собравшихся педагогов о предстоящих трудностях и сложностях в работе.

«Как ветеран педагогического труда, как человек, болеющий за будущее нашего образования, я призываю вас серьезнейшим образом отнестись к этому вопросу. Будут сложности, будут трудности», - призвал он собравшихся.

«Мы надеемся, что до 2022 года мы сумеем мобилизовать все силы, чтобы наши дети и наши граждане не ощущали каких либо трудностей и сложностей в этом вопросе», - заключил он.

Ветеран педагогического труда Аягуль Миразова подчеркнула, что нововведения в обществе воспринимаются «в штыки». В пример она привела проведенную международную выставку «Астана ЭКСПО-2017».

«Перед выставкой многие переживали, как она пройдет. В итоге Астана представилась всему миру. Зарубежные СМИ писали о нас. Иностранцы приехали, посмотрели и познакомились с Казахстаном», - отметила она.

То же самое, по ее мнению, происходит и с латиницей. Однако никаких препятствий для казахстанцев нет.

«Наши ученики по всей республике учат английский язык. Латинские буквы используются в английском. Молодежь знает, как их писать и читать. Говорят, что старшее поколение будет испытывать трудности в обучении. Взять пример с меня – я учила немецкий язык, в котором используется латиница», - рассказала Миразова.

В заседании также выступили директоры алматинских школ. Они осветили вопросы перехода на латиницу. По результатам заседания педагогов были выработаны рекомендации.


MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...