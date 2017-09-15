Педагоги Алматы обсудили переход на латиницу

Мы должны всем разъяснить о потребности, о необходимости, о своевременности перехода на латиницу – Азисханов.

15 сентября в Алматы состоялось расширенное заседание работников сферы образования по обсуждению перехода казахского языка на латиницу , сообщает , сообщает Zakon.kz.





В заседании приняли участие видные деятели образования – ветераны педагогического труда Миразова Аягуль Тореевна, Азисханов Жантлеу Нуршаевич, директор школы-лицея №71 Кулик Светлана Николаевна и другие.





Президент ассоциации колледжей Алматы Жантлеу Азисханов в своем выступлении сообщил, что встретил в социальных сетях большое количество вопросов о переходе на латиницу и отрицательных отзывов.





По его словам, никакой неразберихи в смене алфавита быть не должно. Для этого он призвал своих коллег разъяснять людям этот вопрос.





«Мы должны всем объяснить, разъяснить каждому родителю. Ходить по квартирам, по домам, в автобусах, где бы мы с вами не находились, мы должны всем разъяснить о потребности, о необходимости, о своевременности перехода на латиницу», - сказал Азисханов.





Он напомнил, что латинский вариант казахского алфавита обсуждался еще со времен обретения независимости Казахстана. Первыми на латиницу перешли Узбекистан и Азербайджан. Однако, по его словам, благодаря политике Назарбаева, Казахстан не стал менять алфавит «с наскока», нужно было время.





Жантлеу Азисханов также затронул вопрос и об учебниках на латинице.





«На сегодняшний день работает академия, институты, все буквально наши умы мобилизованы для подготовки учебников на латинице», - отметил он.

Азисханов предупредил собравшихся педагогов о предстоящих трудностях и сложностях в работе.





«Как ветеран педагогического труда, как человек, болеющий за будущее нашего образования, я призываю вас серьезнейшим образом отнестись к этому вопросу. Будут сложности, будут трудности», - призвал он собравшихся.





«Мы надеемся, что до 2022 года мы сумеем мобилизовать все силы, чтобы наши дети и наши граждане не ощущали каких либо трудностей и сложностей в этом вопросе», - заключил он.





Ветеран педагогического труда Аягуль Миразова подчеркнула, что нововведения в обществе воспринимаются «в штыки». В пример она привела проведенную международную выставку «Астана ЭКСПО-2017».





«Перед выставкой многие переживали, как она пройдет. В итоге Астана представилась всему миру. Зарубежные СМИ писали о нас. Иностранцы приехали, посмотрели и познакомились с Казахстаном», - отметила она.





То же самое, по ее мнению, происходит и с латиницей. Однако никаких препятствий для казахстанцев нет.





«Наши ученики по всей республике учат английский язык. Латинские буквы используются в английском. Молодежь знает, как их писать и читать. Говорят, что старшее поколение будет испытывать трудности в обучении. Взять пример с меня – я учила немецкий язык, в котором используется латиница», - рассказала Миразова.





В заседании также выступили директоры алматинских школ. Они осветили вопросы перехода на латиницу. По результатам заседания педагогов были выработаны рекомендации.



