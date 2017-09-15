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В Алматы, присвоившие более 3,5 миллиона тенге полицейские амнистированы

15 сентября 2017, 20:14

В суде огласили приговор, где на скамье подсудимых оказались 11 полицейских.

Вынесен приговор по делу о хищениях денежных средств руководителями и инспекторами пятого батальона управления специализированной службы охраны (УССО) Алматы, передает Sputnik Казахстана.


В начале апреля после жалоб сотрудников по поводу нарушения ими норм законодательства были задержаны командир пятого батальона управления специализированной службы охраны (УССО) Алматы МВД РК Андрей Михайлов и его заместитель. Помимо этого, были арестованы командиры взводов Ануар Маткаримов, Юрий Ли, Жандос Рахимжанов и Биржан Алмуратов. Подсудимые − 11 человек сотрудников батальона охраны, часть из них уже бывшие. По материалам дела, подсудимые похитили и присвоили государственные средства на общую сумму более 3,5 миллиона тенге.


Со слов сотрудников батальона, начальство перестало выплачивать им премии, а также перечисляло заработную плату так называемым "мертвым" и "полумертвым" душам.
Командир батальона Андрей Михайлов получил 2 года ограничения свободы с конфискацией имущества с пожизненным лишением занимать должности государственного служащего и в правоохранительных органах. Суд постановил лишить его специального звания подполковника полиции, в соответствии с законом об амнистии суд постановил освободить его от основного наказания и освободить из под стражи в зале суда.

Его заместитель Данияр Туякбаев получил 2 года ограничения свободы с конфискацией имущества, в соответствии с законом об амнистии суд постановил освободить его от основного наказания и освободить его из под стражи в зале суда.

Командиры взводов Ануарбек Маткаримов, Биржан Алмуратов, Жандос Рахимджанов, Юрий Ли, инспектора Айдос Смагулов, Мухамбет Кадырбаев, Алим Кожабеков, Женис Канигаев, Асхат Турсунгалиев, также были признаны виновными и получили 2 года ограничения свободы, но с учетом амнистии были освобождены от назначенного основного наказания.

Приговор в законную силу не вступил.

Фото: www.arnapress.kz


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