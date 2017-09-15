В Алматы, присвоившие более 3,5 миллиона тенге полицейские амнистированы
В суде огласили приговор, где на скамье подсудимых оказались 11 полицейских.
Вынесен приговор по делу о хищениях денежных средств руководителями и инспекторами пятого батальона управления специализированной службы охраны (УССО) Алматы, передает Sputnik Казахстана.
В начале апреля после жалоб сотрудников по поводу нарушения ими норм законодательства были задержаны командир пятого батальона управления специализированной службы охраны (УССО) Алматы МВД РК Андрей Михайлов и его заместитель. Помимо этого, были арестованы командиры взводов Ануар Маткаримов, Юрий Ли, Жандос Рахимжанов и Биржан Алмуратов. Подсудимые − 11 человек сотрудников батальона охраны, часть из них уже бывшие. По материалам дела, подсудимые похитили и присвоили государственные средства на общую сумму более 3,5 миллиона тенге.
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