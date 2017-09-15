В Москве спасли лося, едва не утонувшего в пруду
15 сентября 2017, 20:28
Как лось оказался в городе пока неизвестно.
Спасатели вытащили из пруда на юго-востоке Москвы лося, убежавшего от полиции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС.
Лось, убежав от полицейских вблизи станции метро «Выхино», добрался до Большого Графского пруда в Косино-Ухтомском лесопарке и залез в пруд, где стал тонуть.
Спасатели прижали потерявшееся животное надувными лодками и вытащили на берег.
В настоящее время полиция устанавливает, как лось оказался в городе.
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