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В Москве спасли лося, едва не утонувшего в пруду

15 сентября 2017, 20:28

Как лось оказался в городе пока неизвестно.

Спасатели вытащили из пруда на юго-востоке Москвы лося, убежавшего от полиции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС.

Лось, убежав от полицейских вблизи станции метро «Выхино», добрался до Большого Графского пруда в Косино-Ухтомском лесопарке и залез в пруд, где стал тонуть.

Спасатели прижали потерявшееся животное надувными лодками и вытащили на берег.

В настоящее время полиция устанавливает, как лось оказался в городе.


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