В Москве спасли лося, едва не утонувшего в пруду

Как лось оказался в городе пока неизвестно.

Спасатели вытащили из пруда на юго-востоке Москвы лося, убежавшего от полиции. Об этом сообщает Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС.





Лось, убежав от полицейских вблизи станции метро «Выхино», добрался до Большого Графского пруда в Косино-Ухтомском лесопарке и залез в пруд, где стал тонуть.





Спасатели прижали потерявшееся животное надувными лодками и вытащили на берег.





В настоящее время полиция устанавливает, как лось оказался в городе.



