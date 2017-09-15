В Лондоне установили личность подозреваемого в исполнении теракта
15 сентября 2017, 20:34
Преступника вычислили с помощью записей с камер видеонаблюдения.
Полиция установила личность подозреваемого в исполнении теракта в лондонском метро, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Sky News.
"Источники в органах безопасности заявили, что установили личность подозреваемого в связи со взрывом (на станции) "Парсонс-Грин" с помощью записей с камер видеонаблюдения", — сообщил корреспондент телеканала при МВД.
Взрыв произошел в пятницу в час пик на станции "Парсонс-Грин" на западе Лондона. Парсонс-грин — "спальный" район, где проживает много иностранцев, студентов и небогатых британцев. Пострадали 19 человек.
Фото: Рейтер
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