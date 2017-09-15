В Костанае бывший чиновник оштрафован на сумму более 24 млн тенге
15 сентября 2017, 20:38
А.Маукулов получил взятку в размере 200 000 тенге.
В Костанае за получение взятки осудили руководителя ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Костанайской области» 50-летнего Амирхана Маукулова, передает ИА «NewTimes.kz».
По данным пресс-службы областного суда, в апреле текущего года Маукулов зная, что в силу своей занимаемой должности и возложенных на него функциональных обязанностей может поощрять и налагать дисциплинарные взыскания, назначать на должность и освобождать от должностей директоров коммунальных государственных учреждений лесного хозяйства, в ходе личной беседы с директором КГУ «Аракарагайское учреждение лесного хозяйства», потребовал от него передавать ему ежемесячно взятки в значительном размере в виде денег в сумме 150 000 тенге за общее покровительство по службе.
При этом в случае отказа от передачи взятки Маукулов угрожал мужчине привлечением к дисциплинарной ответственности и последующим увольнением с работы. Кроме того, в мае он потребовал еще 50 000 тенге, к ранее обговоренной сумме 150 000 тенге, итого - 200 000 тенге.
«31 мая около 16.00 часов в Костанае, А.Маукулов получил лично от Ш. взятку в значительном размере в виде денег в сумме 200 000 тенге за общее покровительство в пользу последней.
После получения взятки он был задержан с поличным сотрудниками Антикоррупционной службы по Костанайской области.
Приговором суда М.Маукулов признан виновным в содеянном. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере семидесятикратной суммы взятки - 24 500 000 тенге в доход государства с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций в государственных учреждениях», — говорится в сообщении суда.
Фото: newtimes.kz
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