Ничьей завершился первый день матча плей-офф Кубка Дэвиса между Казахстаном и Аргентиной

Первый день матча плей-офф Кубка Дэвиса между сборными командами Казахстана и Аргентины закончился ничьей – 1:1 , передает корреспондент , передает корреспондент Zakon.kz













В первой игре, где встретились Михаил Кукушкин и Гвидо Пелья, волевую победу в четырех сетах одержал казахстанский спортсмен со счетом 6:7 (5), 7:6 (5), 6:2, 6:4.

























Вторая игра дня, с участием Дмитрия Попко и Диего Шварцмана закончилась в пользу команды Аргентины. К сожалению, Дмитрий так и не сумел навязать борьбу более опытному спортсмену, и проиграл с трех сетах, со счетом 4:6, 2:6, 2:6.

















«Результаты первого дня удовлетворительные, - прокомментировал итоги дня капитан сборной Казахстана ДиасДоскараев. - Нам удалось взять очко, конечно, хотелось бы повести в счете 2:0, но аргентинская команда мы понимаем, очень сильная. Диме пришлось не легко с его соперником, хотя он старался, бился, выложился, пробовал подобрать ключи к игре Шварцмана, но сегодня это не получилось».





Стоит отметить, Диего Шварцман находится на 28 месте в рейтинге ATP, а Дмитрий Попко на 196. Разница в классе, опыте и стиле, была заметна на корте и отразилась на счете.





«Я конечно старался, бился, очень хотелось команде принести второе очко, но мой игрок был непростым, было тяжело играть с ним на задней линии. Мы еще конечно с тренерами пересмотрим этот матч, пересмотрим мои ошибки, потому-что сегодня во время игры с игроком такого уровня их было отчетливо видно», - сказал теннисист во время пресс-конференции.





Матч Кукушкина





Еще до появления спортсменов в зале завязалась борьба болельщиков, аргентинцы в майках национальной сборной по футболу, барабаном и гуделками, против казахстанских барабанов, трубача и фанатов в национальных одеждах и майках с надписью: «Казахстан».









С началом игры противостояние стран продолжилось на теннисном корте. Первые 2 сета спортсмены шли вровень и боролись за каждое очко. Во втором сете, казалось, что Михаил Кукушкин не выдержит напряжения, он уже отдал гейм на своей подаче, и проигрывал со счетом 3:1. Но тут произошло невероятное, теннисист смог собраться и буквально вырвать победу у аргентинца.









Стоит отметить, что первые 2 сета Кукушкин и Пелья играли 2,5 часа, это были очень длинные, напряженные и красивые розыгрыши. Позже Михаил признался, «было тяжело», ведь он впервые играл с этим соперником.









«В этом году он одерживал победы над игроками ТОП-10 (Кукушкин занимает 78 место в рейтинге – от авт.). Он может и атаковать, и прекрасно защищаться, он сильный игрок. Было тяжело нащупать моменты в розыгрышах, особенно в решающих моментах, где я мог его обыграть. Я не знаю, как мне удалось победить во втором сете», - сказал Кукушкин.





Диас Доскараев назвал это «удачей» и «силой духа», а Гвидо Пелья, уверенный в том, что играет лучше, просто говоря, не понял, как это получилось.

«Я играл лучше, чем Кукушкин особенно в первом сете, это была моя игра. И я очень расстроился от того, то проиграл во втором, ведь я чувствовал, что этот сет мой, - поделился своими эмоциями Пелья. - После второго сета, я уже немного устал и позволил ему играть в свой теннис и третий сет он забрал довольно таки легко. Четвертый сет, он уже играл хорошо, то есть он нашел свой ключ, но я думаю, что мне сегодня немного не повезло, хотя первые сеты были за мной».









Конфликт с болельщиками





Выиграть второй сет и матч Михаил смог благодаря поддержке болельщиков и команды. «Если бы это был личный турнир, - сказал во время пресс-конференции Кукушкин, то скорее всего, он был бы проигран в три сета».





«Было очень тяжело во втором сете, когда я сразу же проиграл свою подачу, проигрывая сет с брейком, у меня практически не было шансов во втором сете. Но меня поддержали болельщики и команда, они призывали бороться, играть и только это на самом деле меня сохраняло в мачте. Благодаря этому я смог нащупать игру и победить во втором сете. Если бы не такая поддержка, я, наверное, мог бы опустить руки, проиграть второй сет, а там было бы невозможно выиграть в этом матче».









Зато Пелья, действиями фанатов остался не доволен. Проиграв второй сет, Гвидо Пелья, сначала швырнул ракетку, пожаловался судье, что казахстанские фанаты не дают ему сосредоточится на подаче, а позже начал ругаться с ними сам. На его возмущения фанаты лишь выкрикнули «играй». Пелья в ответ предложил им спустится и попробовать свои силы на площадке. В итоге теннисист услышал «фу», уже от всего зала.









«У меня не было никаких проблем ни с одними фанатами, ни в одной стране, - прокомментировал ситуацию Гвидо. - Когда я подавал, я проиграл подачу и счет был 4:3. В тот момент болельщики начали издавать какие-то непонятные звуки, звуки собак или поцелуев, и это немного начало раздражать меня. Они не давали мне настроится на свою подачу, только из-за этого мы подошли к главному судье и начали просить, чтобы они их успокоил».





16 сентября в 14:00 Национальном теннисном центре Астаны пройдет второй день матча плей-офф Кубка Дэвиса, который, как утверждают капитаны обеих команд решит многое. Это будет парный матч. Федерация тенниса приглашает всех любителей тенниса и патриотов свой страны, прийти и поддержать сборную Казахстана.





Татьяна Ковалева, Астана



