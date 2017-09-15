В Ирландии педофилы заманивают детей в соцсетях с помощью еды

Злоумышленники предлагают якобы подарить бесплатный заказ их любимого блюда за выполнение нескольких условий. Для этого жертвам предлагается устроить эротическую фотосъемку и отправить ее результаты администратору. Так, один из злоумышленников вынудил девочку раздеться до нижнего белья и записать ролик с «липсингом» — беззвучное караоке, подпевание любимым песням одним лишь движением губ, снятое на видеокамеру.

Эксперт по безопасности в социальных сетях и судебный психолог доктор Морин Гриффин (Maureen Griffin) рассказала, что педофилы больше не ищут личных встреч с детьми, ведь социальные сети дали им все инструменты для интернет-сталкинга и дистанционного производства запрещенного контента с участием несовершеннолетних. И для своих виртуальных друзей дети готовы делать то, на что не решились бы в реальной жизни, — например, танцевать в одном белье.





«Более 400 девушек "дружили" и регулярно общались с известным осужденным секс-преступником, который не изводил своих жертв реальным преследованием, а просто втирался в доверие и собирал их личные снимки, снимки их друзей и фотоотчеты с "пижамных" вечеринок», — сообщила доктор Гриффин.





Она предупредила, что любой сайт, ориентированный на детей и подростков, будет активно использоваться взрослыми с нездоровыми интересами в своих целях.