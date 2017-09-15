Аким Медеуского района Ержан Жилкибаев: Мы за открытость, прозрачность и доступность

Со своими проблемами и предложениями к районному начальнику обратились более 100 человек.

Аким Медеуского района провел выездной прием граждан в микрорайоне Думан, сообщает сообщает Zakon.kz













С целью укрепления связи между властью и народом и поиском правильных решений ежедневных проблем жителей аким Медеуского района Ержан Жилкибаев провел выездной прием граждан в микрорайоне Думан.

Со своими проблемами и предложениями к районному начальнику обратились более 100 человек. Проблемы горожан вызвались решать представители Управления природных ресурсов и регулирования природопользования, Управления энергетики и коммунального хозяйстваты, прокурор района, МПС, ЧС, представители Управления по защите прав потребителей и Центра занятости населения, а также руководители городского Отдела образования.

















"Я долго не могла решить свою проблему. Меня отправляли от одного кабинета в другой, в итоге ничего не было решено. Сегодня я обратилась с вопросом к акиму района, он дал несколько поручений и меня сразу направили к нужному специалисту. Аким сказал, что будет держать мое дело на контроле", - сказала 53-летняя жительница микрорайона Тамара Михайловна.





В рамках встречи были даны разъяснения статьи Главы государства «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» и пропаганда Послания Президента народу Казахстан «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность».





"Мы за открытость, прозрачность и доступность. Как сказал глава государства, мы не должны сидеть в кабинетах, и люди не должны ходить по кабинетам в поисках чиновников, которые могут им помочь. Мы проводим выездные встречи, чтобы люди могли прийти задать вопрос и тут же получить качественный ответ. Если вопрос не удается решить на месте, то мы берем его «на карандаш» и совместно с Управлениями решаем их",- сказал аким Медеуского района.





Основными причинами обращения жителей 15-тысячного микрорайона к чиновникам это проблемы канализации и водоснабжения. По словам акима, на решение этой проблемы, которая поднимается уже 15 лет, из городского бюджета было выделено 50 млн. тенге. Строительство системы канализации и водоснабжения завершится к концу следующего года, проект обойдется в 2 млрд. тенге. Также в микрорайоне Думан в текущем году будут реконструированы пять детских площадок и благоустроен сквер.

"Мы живём в микрорайоне Думан, он строится, расширяется. Однако тут мало детских площадок, те что есть они в плохом состоянии. Дети целыми днями у компьютера или в сотках, им негде играть. Аким пообещал, что все отремонтируют и сделают по стандартам", - поделилась молодая мама Алина.





Выездной прием граждан медеуского района проводится уже в четвертый раз. За весь период за помощью обратились более 500 граждан, 90% вопросов были решены, остальные находятся на рассмотрении. По словам Жилкибаева все поднятые жителями района вопросы будут решены.