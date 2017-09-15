Альма-Матер Южно-Казахстанской области поддержал переход на латиницу

Некоторые страны СНГ перешли на латиницу и очень довольны результатами.

15 сентября в конференц-зале ЮКГУ имени М.Ауэзова прошло мероприятие на тему: «Время перехода на латинский алфавит». С вступительной речью выступил ректор университета, профессор, Академик НАН, д.т.н Мырхалыков Ж.У. В своей речи он отметил, что переход на латиницу дает возможность получить исчерпывающие материалы науки и техники европейских стран.

















Также он призвал профессорско-преподавательский состав и студенчества работать в одной команде, и поддержать переход на латиницу.





Первое слово предоставили руководителю проектного совета по реализации программы «Рухани жаңғыру», заместителю аппарата акима области, главному инспектору Аширбаеву Б.А. В своем выступлении он отметил что переход на латиницу не изменит основного языка, т.с. кириллица будет идти наравне с латиницей.













Некоторые страны СНГ перешли на латиницу и очень довольны результатами. Особенно отметил что переход на латиницу, это новый этап для всех нас. А также выступили на эту тему заместитель начальника управления внутренней политики ЮКО Алипов М.Б., кандидат филологических наук, доцент кафедры «Казахского языка и литературы» ЮКГУ имени М.Ауэзова, профессор, доктор филологических наук, декан факультета «Филология» ЮКГУ имени М.Ауэзова Тлеубердиев Б.М., доктор исторических наук, декан факультета по работе ФИС ЮКГУ имени М.Ауэзова Алибек С.Н.



















