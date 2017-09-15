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Во Франции исламист с молотком напал на женщин

15 сентября 2017, 22:13

Мужчина выкрикивал фразу «Аллах акбар!».

Две женщины получили тяжелые травмы в результате нападения в одном из парков города Шалон-сюр-Саон близ французского Лиона, передает Росбалт.

По данным очевидцев, около полудня их атаковал мужчина в черной одежде и с молотком, выкрикивавший фразу «Аллах акбар!». Сначала он набросился на проходившую мимо женщину, а затем на ту, что сидела на скамейке.

«Сегодня утром в Шалон-сюр-Сон мужчина с молотком напал на двух женщин, одна из них получила ранение головы. Инцидент произошел с интервалом в несколько минут недалеко от центра города», — говорится в совместном коммюнике префектуры департамента Сона и Луара и прокуратуры коммуны Шалон-сюр-Сон.

Обе женщины госпитализированы в критическом состоянии, преступнику удалось скрыться. Его разыскивают полиция и жандармерия, в том числе при помощью вертолета. Прокуратура рассматривает произошедшее как теракт.

Фото: Media House

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