Во Франции исламист с молотком напал на женщин
15 сентября 2017, 22:13
Мужчина выкрикивал фразу «Аллах акбар!».
Две женщины получили тяжелые травмы в результате нападения в одном из парков города Шалон-сюр-Саон близ французского Лиона, передает Росбалт.
По данным очевидцев, около полудня их атаковал мужчина в черной одежде и с молотком, выкрикивавший фразу «Аллах акбар!». Сначала он набросился на проходившую мимо женщину, а затем на ту, что сидела на скамейке.
«Сегодня утром в Шалон-сюр-Сон мужчина с молотком напал на двух женщин, одна из них получила ранение головы. Инцидент произошел с интервалом в несколько минут недалеко от центра города», — говорится в совместном коммюнике префектуры департамента Сона и Луара и прокуратуры коммуны Шалон-сюр-Сон.
Обе женщины госпитализированы в критическом состоянии, преступнику удалось скрыться. Его разыскивают полиция и жандармерия, в том числе при помощью вертолета. Прокуратура рассматривает произошедшее как теракт.
Фото: Media House
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