Во Франции исламист с молотком напал на женщин

Две женщины получили тяжелые травмы в результате нападения в одном из парков города Шалон-сюр-Саон близ французского Лиона , передает , передает Росбалт





По данным очевидцев, около полудня их атаковал мужчина в черной одежде и с молотком, выкрикивавший фразу «Аллах акбар!». Сначала он набросился на проходившую мимо женщину, а затем на ту, что сидела на скамейке.





«Сегодня утром в Шалон-сюр-Сон мужчина с молотком напал на двух женщин, одна из них получила ранение головы. Инцидент произошел с интервалом в несколько минут недалеко от центра города», — говорится в совместном коммюнике префектуры департамента Сона и Луара и прокуратуры коммуны Шалон-сюр-Сон.





Обе женщины госпитализированы в критическом состоянии, преступнику удалось скрыться. Его разыскивают полиция и жандармерия, в том числе при помощью вертолета. Прокуратура рассматривает произошедшее как теракт.



