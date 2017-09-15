Также страны-гаранты призвали мировое сообщество помочь с гуманитарной помощью в этих районах.

Страны гаранты договорились о создании 4 зон деэскалации в Сирии. С такими результатами завершился шестой раунд переговоров в Астане, сообщает сообщает телеканал Астана





По словам Министра иностранных дел Казахстана Кайрата Абдрахманова, речь идет о дополнительных территориях в провинции Идлиб. Кроме того, в совместном заявлении говорится о создании совместного координационного центра в зонах деэскалации. Это делается для того, чтобы силы контроля могли согласовывать действия друг с другом.





Также страны-гаранты призвали мировое сообщество помочь с гуманитарной помощью в этих районах. Речь идет не только о поставках продовольствия и медикаментов, но и о сохранении исторического наследия, восстановлении объектов жизнеобеспечения, социальной и экономической инфраструктуры, подытожил Кайрат Абдрахманов.





Кайрат Абдрахманов, Министр иностранных дел РК:





Иран, РФ, Турция объявляют о создании зон деэскалации в соответствии с меморандумом от 4 мая 2017 года в восточной Гуте, в определенных частях на севере провинции Хомс, в провинции Идлиб, и в определенных частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, а также в определенных районах на юге Сирии на основе инициативы РФ как гаранта астанинского процесса с целью обеспечить соблюдение режима прекращения боевых действий, территориальную целостность САР и продолжить борьбу с терроризмом.





Представители сирийской оппозиции, присутствовавшие за столом переговоров в Астане, дали понять, что создание зоны деэскалации в Идлибе совпадает с их интересами. И 6-ой раунд переговоров они оценивают, как успешный.





Айман аль Асыми, член делегации вооруженной сирийской оппозиции:





«Астана-6» прошла успешно. Здесь достигнута деэскалация напряжённости в провинции Идлиб, где проживает примерно 3 млн сирийцев. В настоящем соглашении, как нам кажется, мы дошли до того момента, когда мы сможем защитить гражданское население. Следующий - седьмой раунд переговоров запланирован на конец октября.













Автор:А.Сюмбаева