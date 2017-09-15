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Ураган "Макс" разрушил двести домов в Мексике

15 сентября 2017, 22:35

Скорость ветра урагана достигала порядка 130 километров в час (около 36 метров в секунду), это соответствует первой из пяти категорий.

Один человек числится пропавшим без вести, 200 домов разрушены в населенном пункте Сан-Маркос в мексиканском штате Герреро в результате прохождения урагана "Макс", сообщил в Twitter губернатор штата Эктор Астудильо, передает РИА Новоcти.

"Двести домов разрушены в Сан-Маркосе, один человек пропал", — написал губернатор. Он добавил, что солидарен с семьями пострадавших.
Ранее Национальный центр США по предупреждению ураганов сообщил, что ураган "Макс" стремительно ослабевает по мере достижения территории южных мексиканских штатов.

Скорость ветра урагана достигала порядка 130 километров в час (около 36 метров в секунду), это соответствует первой из пяти категорий по шкале Саффира-Симпсона, помогающей оценить потенциальные разрушения от ураганов.

Фото: AP Photo / Bernandino Hernandez



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