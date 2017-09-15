"Барыс" проиграл "Сибири" и потерпел третье поражение в КХЛ

Игра проходила сегодня, 15 сентября, в Астане и завершилась со счетом 1:3.

Все шайбы в прошедшей игре были забиты в третьем периоде. На 42-й минуте канадский нападающий Мэтт Фрэттин в большинстве забросил первую шайбу за "Барыс". Взятие ворот было засчитано лишь после видеопросмотра.

Удержать победный счет "Барыс" не смог. Оба раза ворота шведского голкипера Хенрика Карлссона поражали его соотечественники из "Сибири": на 44-й минуте отличился Патрик Закриссон, а на 52-й - Александр Бергстрем. Еще одна шайба была заброшена за мгновение до сирены, когда "Барыс" играл без вратаря - ее автором стал Вячеслав Основин.





Отметим, что во втором периоде нападающий "Барыса" Павел Акользин был удален до конца матча за грубый силовой прием, а перед уходом на перерыв возникла потасовка между игроками, в ходе которой был разбит нос линейного судьи Александр Отмахова. В третьем периоде нападающий "Барыса" Константин Пушкарев подрался с защитником "Сибири" Максимом Игнатовичом, но игроков быстро разняли судьи.



