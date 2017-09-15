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Ураган в Москве: число пострадавших выросло до 15

15 сентября 2017, 22:54

Ранее сообщалось о шести пострадавших.

Число пострадавших от шквалистого ветра в Москве увеличилось до 15, среди них двое детей, передает РИА Новости со ссылкой на источники в экстренных службах.

Ранее сообщалось о шести пострадавших. Ветер повредил кровли 18 зданий, повалил 34 дерева.

Порывы ветра в некоторых районах достигали 25 метров в секунду. Также шел сильный дождь, снизилась температура воздуха.

МЧС около полудня в пятницу предупредило об ухудшении погоды в столице и области.


Фото: vestifinance.ru

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