Ураган в Москве: число пострадавших выросло до 15
15 сентября 2017, 22:54
Ранее сообщалось о шести пострадавших.
Число пострадавших от шквалистого ветра в Москве увеличилось до 15, среди них двое детей, передает РИА Новости со ссылкой на источники в экстренных службах.
Ранее сообщалось о шести пострадавших. Ветер повредил кровли 18 зданий, повалил 34 дерева.
Порывы ветра в некоторых районах достигали 25 метров в секунду. Также шел сильный дождь, снизилась температура воздуха.
МЧС около полудня в пятницу предупредило об ухудшении погоды в столице и области.
Фото: vestifinance.ru
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