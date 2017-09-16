В Казахстане растет спрос на золотые слитки

При необходимости продать драгоценный металл не составляет труда. Банки выкупают слитки по первому требованию.

За последние 3 месяца с момента запуска программы продажи золотых слитков населению в Казахстане куплено 900 слитков различного веса, заявил председатель Нацбанка на пресс-конференции в Алматы, передает заявил председатель Нацбанка на пресс-конференции в Алматы, передает 24.kz





Как отметил Данияр Акишев, при необходимости продать драгоценный металл не составляет труда. Банки выкупают слитки по первому требованию.





По мнению главы финрегулятора золотые слитки являются надежным инструментом защиты сбережений от инфляции. Между тем, уровень инфляции в Казахстане находится в пределах коридора, определенного Национальным банком - от 6 до 8%.





Цены на товары с начала года в целом выросли почти на 4%. Для сравнения в прошлом году этот показатель составлял 5,4%. Прогнозы финрегулятора относительно инфляции на следующий год весьма оптимистичны. Коридор определен в пределах 5-7%.





Отвечая на вопросы журналистов, Данияр Акишев также высказал свое мнение в отношении контроля над криптовалютой.





Данияр Акишев, председатель Национального банка РК:





- Мы сейчас занимаем позицию больше наблюдателя. Достаточно ли инструментов администрирования для того, чтобы наши граждане, допустим, от этого рынка были отсечены, мы этот вопрос изучаем. И если вы будете покупать криптовалюту не на казахстанском рынке, а, допустим, на каком-то другом соседнем рынке, наверное, регулировать этот процесс будет сложно.

