КХЛ сняла дисквалификацию с защитника "Барыса" Дамира Рыспаева

Континентальная хоккейная лига сняла дисквалификацию с защитника "Барыса" Дамира Рыспаева. Об этом в интервью "Чемпионату" сообщил президент КХЛ Дмитрий Чернышенко , передает , передает Vesti.kz





Вернуться в КХЛ Рыспаев сможет после месячного испытательного срока в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ). В этой лиге он сможет сыграть за родное "Торпедо" из Усть-Каменогорска, с которым у "Барыса" подписан договор о сотрудничестве.





Напомним, в августе 2016 года Рыспаев на предсезонном Кубке Президента РК подрался с несколькими игроками китайского "Куньлуня". Защитник объяснил свой поступок тем, что проучил соперников за нанесенную тяжелую травму одноклубнику Дастину Бойду.





Сразу после того матча КХЛ отстранила Рыспаева от предсезонных игр, а затем наложила на него бессрочную корпоративную дисквалификацию. Такое наказание было применено впервые в истории лиги. При этом дисквалификация Рыспаева в КХЛ распространялась и на международные матчи, из-за чего он не мог играть за сборную Казахстана на Универсиаде-2017 и на чемпионате мира.





"Видимо, человек раскаялся. Мы обсудили этот вопрос на совете директоров. Месяц мы разрешили играть Рыспаеву в ВХЛ. Если он пройдет испытательный срок и будет себя вести подобающим образом, то вернется в КХЛ. Мы общались с президентом "Барыса". Рекомендации по Рыспаеву даны спортивно-дисциплинарному комитету КХЛ", - заявил Чернышенко.





Отметим, что 22-летний Рыспаев прошлый сезон провел в фарм-клубе "Барыса" и стал вместе с "Номадом" чемпионом Казахстана. На его счету 53 матча в чемпионате страны, в которых он забросил одну шайбу, отдал пять результативных передач и получил 45 минут штрафа.





При этом сезон в чемпионате Казахстана Рыспаев провел почти без скандалов. Лишь два эпизода вызвали интерес у публики: в финальной серии он применил силовой прием против судьи, а в марте сбросил со скамейки капитана "Алматы" Александра Долишню.

В мае российский промоушен Fight Nights предложил Рыспаеву провести бой в смешанных единоборствах, но он отказался, так как не планирует менять хоккей на другой вид спорта. В последнем интервью защитник заявил, что может рассмотреть вопрос о продолжении карьеры в Северной Америке, если КХЛ не снимет дисквалификацию.



