Старейший кот в мире умер в Великобритании
16 сентября 2017, 01:01
Ему было 32 года.
Кот по кличке Мускатный Орех (Nutmeg) наконец-то прожил все свои девять жизней и умер в возрасте 32 лет. В пересчете на человеческий возраст ему было бы 144 года, передает Моя планета.
Хозяева кота — Лиза и Ян Финли — доставили питомца в ветклинику из-за проблем с дыханием. У Мускатного Ореха там случился сердечный приступ. Смерть любимца была ударом для Финли.
Пара нашла кота в 1990 году. Тогда ветеринар определил, что Мускатному Ореху было пять с половиной лет. С тех пор началась его долгая и счастливая жизнь.
«Не он был нашим котом. Но мы были его людьми. И он хорошо это знал. Возможно, в этом заключался секрет его долголетия», — говорят Финли.
В среднем домашние кошки живут около 15 лет, напоминает The Daily Mail. Мускатный Орех наверняка очень любил своих людей и свою жизнь, поэтому не спешил уходить.
Фото: www.moya-planeta.ru
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