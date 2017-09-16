Казахстанский студент-медик стал героем китайских СМИ

27-летний казахстанский студент-медик Галымжан Исабеков в пекинском метро оказал первую неотложную помощь пожилому китайцу, который оказался при смерти , сообщает , сообщает МИА "Казинформ"





Молодой человек, находясь в метро, услышал крики прохожих. Поспешив на место происшествия, он увидел пожилого мужчину, которому стало плохо. 84-летний пенсионер потерял сознание и находился при смерти – он не дышал, пульс не прощупывался.





Галымжан, проходящий стажировку в клинике Сюаньу, не растерялся и сразу же начал оказывать мужчине первую неотложную помощь.





"Парень сделал пострадавшему искусственное дыхание и прямой массаж сердца, что вернуло человека к жизни и дало ему время до прибытия бригады скорой медицинской помощи", – пишет газета "Бэйцзин Чэньбао" ("Пекинская утренняя газета").

Поступок Галымжана Исабекова вызвал восхищение и у пользователей соцсетей. В социальной сети "Вэйсин" благодарность казахстанцу выразила дочь спасённого им пожилого человека. На это сообщение тут же отреагировали многие пользователи, оставив свои отклики. "Большая любовь не имеет границ и не зависит от гражданства и национальности", – написали они.



