США не исключили войны с КНДР
16 сентября 2017, 01:24
США предпочитают использовать все возможные рычаги.
Советник президента США по нацбезопасности Герберт Макмастер заявил, что Вашингтон по-прежнему рассматривает военные меры в качестве одного из вариантов решения проблемы КНДР, передает Росбалт.
При этом, по его словам, этот путь не является предпочтительным, и США предпочитают использовать вместо него все возможные дипломатические и экономические рычаги.
«Мы активно используем все возможные дипломатические и экономические рычаги. Как мы уже сказали, санкции начинают действовать. На это нужно время. В своем дипломатическом подходе мы приблизились к тому, что опции исчерпываются. Военное решение — по-прежнему опция, но мы бы не хотели ее использовать», — сказал советник.
Таким образом он ответил на вопрос журналистов, что США и мировое сообщество будут делать, если санкционное и дипломатическое давление на Пхеньян не будет достаточно эффективно.
В понедельник Совбез ООН принял резолюцию 2375 (2017), которая установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке — ограничительные меры фактически лишают КНДР одной трети годового дохода от экспорта (около $3 млрд в год).
Фото: fakty.ictv.ua
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