США не исключили войны с КНДР

Советник президента США по нацбезопасности Герберт Макмастер заявил, что Вашингтон по-прежнему рассматривает военные меры в качестве одного из вариантов решения проблемы КНДР, передает передает Росбалт

При этом, по его словам, этот путь не является предпочтительным, и США предпочитают использовать вместо него все возможные дипломатические и экономические рычаги.

«Мы активно используем все возможные дипломатические и экономические рычаги. Как мы уже сказали, санкции начинают действовать. На это нужно время. В своем дипломатическом подходе мы приблизились к тому, что опции исчерпываются. Военное решение — по-прежнему опция, но мы бы не хотели ее использовать», — сказал советник.

Таким образом он ответил на вопрос журналистов, что США и мировое сообщество будут делать, если санкционное и дипломатическое давление на Пхеньян не будет достаточно эффективно.

В понедельник Совбез ООН принял резолюцию 2375 (2017), которая установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке — ограничительные меры фактически лишают КНДР одной трети годового дохода от экспорта (около $3 млрд в год).



