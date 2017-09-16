Житель Ростова убил мать, нанеся ей 89 ударов ножницами

Жителя Ростовской области подозревают в убийстве престарелой матери хозяйственными ножницами. Об этом сообщили в региональном СУ СКР , передает , передает Life





Уточняется, что мужчина нанёс своей 74-летней матери не менее 89 ударов в области головы, лица, шеи, груди, живота и верхних конечностей. От полученных повреждений женщина скончалась на месте.





В полицию о случившемся сообщили соседи, к которым подозреваемый обратился сразу же после ЧП. По предварительным данным, мужчина стоит на учёте у психиатра.





По данному факту возбуждено уголовное дело.



