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Дожди и туман в субботу обещают казахстанцам синоптики

16 сентября 2017, 06:00

На большей части территории страны будет хорошая погода.

В выходные дни погоду в Казахстане будет определять антициклон, с которым ожидается погода без осадков и повышение температуры воздуха, лишь местами синоптики обещают дожди и туман, передает Zakon.kz.

В западной половине республики уже в прошедшие сутки температура была выше климатической нормы, а дневная температура повышалась до плюс 27…32ºС. В ближайшие двое суток повышение температуры ожидается и на остальной территории Казахстана. Лишь в понедельник на крайнем севере и северо-востоке с прохождением атмосферного фронта местами пройдут кратковременные дожди.

В Западно-Казахстанской области местами дождь, гроза, пыльная буря, усиление ветер 15-25 м/с, днем в отдельном районе - град. В Атырауской области местами дождь, ночью местами гроза. В Актюбинской области ночью местами небольшой дождь, в отдельном районе с грозой. В Алматинской области днем местами дождь. В Восточно-Казахстанской, в отдельном районе Карагандинской областях местами туман.

В Алматы + 24, ясно, без осадков.

В Астане + 23, ясно, без осдаков.

Полный прогноз погоды смотрите здесь.

Фото с сайта kulturologia.ru


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