Головкин и Альварес показали одинаковый вес перед боем

В Лас-Вегасе состоялась официальная церемония взвешивания чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе казахстанского боксера Геннадия Головкина и мексиканца Сауля «Канело» Альвареса, передает Vesti.kz.

По ее итогам вес Головкина составил 160 фунтов. Такой же вес показал и «Канело». Таким образом, оба боксера уложились в нужный лимит среднего веса - до 160 фунтов (72,57 килограмм).

Напомним, бой Головкина с Альваресом станет главным событием вечера бокса, который пройдет 16 сентября на 20-тысячной арене T-Mobile в американском Лас-Вегасе. По времени Астаны он состоится уже утром 17 сентября, то есть в воскресенье.

В предстоящем бою 35-летний Головкин будет защищать все четыре титула чемпиона мира в среднем весе - WBC, WBA (Super), IBF и IBO. Из-за конфликта с организацией 27-летний Альварес не претендует на пояс WBC, но сам выставит на кон титул журнала The Ring. Также боксеры разыграют статус линейного чемпиона мира и специальный пояс WBC.

Фото с сайта boxingscene.com



