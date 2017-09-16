Головкин и Альварес показали одинаковый вес перед боем
Оба весят 160 фунтов (72,57 кг).
В Лас-Вегасе состоялась официальная церемония взвешивания чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе казахстанского боксера Геннадия Головкина и мексиканца Сауля «Канело» Альвареса, передает Vesti.kz.
По ее итогам вес Головкина составил 160 фунтов. Такой же вес показал и «Канело». Таким образом, оба боксера уложились в нужный лимит среднего веса - до 160 фунтов (72,57 килограмм).
Напомним, бой Головкина с Альваресом станет главным событием вечера бокса, который пройдет 16 сентября на 20-тысячной арене T-Mobile в американском Лас-Вегасе. По времени Астаны он состоится уже утром 17 сентября, то есть в воскресенье.
В предстоящем бою 35-летний Головкин будет защищать все четыре титула чемпиона мира в среднем весе - WBC, WBA (Super), IBF и IBO. Из-за конфликта с организацией 27-летний Альварес не претендует на пояс WBC, но сам выставит на кон титул журнала The Ring. Также боксеры разыграют статус линейного чемпиона мира и специальный пояс WBC.
.@Canelo 160 lbs ????????????— #CaneloGGG (@GoldenBoyBoxing) 15 сентября 2017 г.
RT if you're with #Canelo#CaneloGGGhttps://t.co/MzhColIR2Lpic.twitter.com/Pax9heUqj4
Pesaje 160 Libras ???????? Weigh in ✅ #TeamCanelo#CaneloGGGpic.twitter.com/NftkT5nH09— Canelo Alvarez (@Canelo) 15 сентября 2017 г.
Фото с сайта boxingscene.com