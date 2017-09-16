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Шведского политика изнасиловали за убеждения

16 сентября 2017, 06:52

Патрик Лильеглод решился рассказать об этом только спустя два месяца.

Глава отделения Левой партии в шведском городе Фалун Патрик Лильеглод заявил, что летом этого года подвергся изнасилованию за свои убеждения, пишет Лента.ру.

По словам Лильеглода, он подвергся нападению еще в июле этого года, однако решился рассказать об этом только сейчас.

«Меня жестоко избили и изнасиловали, угрожая ножом. Они [преступники] говорили, что таким, как я, левым ********* (пассивным гомосексуалистам — прим. Ред.) это должно нравиться, и назвали меня предателем», — пояснил пострадавший.

Он также уточнил, что не хотел предавать этот случай огласке, но решился рассказать о нем из-за того, что нападение было политически мотивированным.

В полиции подтвердили, что по факту произошедшего ведется предварительное расследование.

8 апреля прошлого года норвежский политик Карстен Нордал Хаукен из коммуны Ос в губернии Акерсхус был изнасилован в собственном доме. Преступника впоследствии поймали и заключили в тюрьму на 4,5 года. Им оказался выходец из Сомали, претендующий на получение убежища. Когда политик узнал, что мужчина подлежит депортации обратно в Сомали после отбытия наказания, он, по собственному признанию, испытал чувство вины за то, что сомалиец, возможно, столкнется с трудностями на родине.

Фото: svt.se


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