Зонд "Кассини" прекратил своё существование

Космический аппарат "Кассини" вошёл в атмосферу Сатурна и начал разрушаться. Сигнал от него перестал поступать после 20 лет работы, что подтвердили специалисты NASA.

Межпланетная космическая станция "Кассини" прекратила своё существование, сгорев в плотных слоях атмосферы Сатурна. С ней прекратилась связь, что означает, что начался процесс разрушения космического аппарата, а его обломки сгорят, не долетев до поверхности планеты. Финал миссии подтвердили специалисты NASA, они проводили прямую трансляцию последних часов работы зонда.

Падение на планету Сатурн стало последней миссией в двадцатилетней работе "Кассини". Он был запущен к Сатурну 15 октября 1997 года. Семь лет заняла дорога до Сатурна, во время которой он трижды использовал манёвр гравитационного ускорения, используя другие планеты для разгона. После чего, выйдя на орбиту Сатурна, аппарат проработал ещё тринадцать лет.

Фото: © NASA, источник - Лайф