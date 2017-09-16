В Атырауской области чиновника обвиняют в «крышевании» бизнеса родственников
По версии следствия, чиновник якобы оказывал покровительство близким родственникам-предпринимателям.
Завершено досудебное расследование в отношении начальника управления госдоходов Жылыойского района Атырауской области.
Напомним, в июне служба внутренней безопасности департамента государственных доходов объявила об аресте руководителя районного подразделения ведомства – Багиткали Жарылгапова.
Изначально чиновник подозревался в злоупотреблении должностными полномочиями, однако впоследствии его деяния были переквалифицированы по другим статьям Уголовного кодекса.
Как сообщили ATPress.kz в управлении собственной безопасности ДГД, Жарылгапову предъявлено обвинение за превышение должностных полномочий и незаконное участие в предпринимательской деятельности. По версии следствия, чиновник якобы оказывал покровительство близким родственникам-предпринимателям.
В настоящее время досудебное расследование завершено, и материалы дела направлены с обвинительным актом в прокуратуру Атырауской области для проверки законности принятого процессуального решения.
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