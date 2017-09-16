В Атырауской области чиновника обвиняют в «крышевании» бизнеса родственников

Завершено досудебное расследование в отношении начальника управления госдоходов Жылыойского района Атырауской области.

Напомним, в июне служба внутренней безопасности департамента государственных доходов объявила об аресте руководителя районного подразделения ведомства – Багиткали Жарылгапова.

Изначально чиновник подозревался в злоупотреблении должностными полномочиями, однако впоследствии его деяния были переквалифицированы по другим статьям Уголовного кодекса.

Как сообщили ATPress.kz в управлении собственной безопасности ДГД, Жарылгапову предъявлено обвинение за превышение должностных полномочий и незаконное участие в предпринимательской деятельности. По версии следствия, чиновник якобы оказывал покровительство близким родственникам-предпринимателям.

В настоящее время досудебное расследование завершено, и материалы дела направлены с обвинительным актом в прокуратуру Атырауской области для проверки законности принятого процессуального решения.