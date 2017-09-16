В Пакистане родители убили «Ромео и Джульетту» разрядом тока

Двоих подростков — 15-летнюю Бакхт Джан и 17-летнего Рехмана — убили разрядом тока в пакистанском городе Карачи. Молодые люди планировали устроить побег и пожениться. Историей «пакистанских Ромео и Джульетты» делится The Independent, передает life.ru.

Нападение на молодых людей было совершено по отдельности: вначале была убита девушка, а через день — её возлюбленный. В совершении преступления подозреваются родственники убитых: отцы и дяди. Все они сейчас скрываются от правосудия.

Предположительно, семьи подростков совершили так называемое убийство чести. По старым традициям страны родственники обязаны убить члена семьи, навлёкшего позор на фамилию. Однако в государстве принят закон, запрещающий подобный самосуд.